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    10 стран ЕС попросили считать атомную энергетику "зелёной"

    Ветряная мельница и АЭС в БельгииФото: Virginia Mayo, Scanpix

    Франция, Чехия, Финляндия, Польша, Венгрия, Словакия, Словения, Болгария, Хорватия и Румыния подписали обращение в Еврокомиссию, в котором просят включить атомную энергетику в список экологически чистых видов деятельности.

    Как пишет агентство Reuters, Евросоюз в ближайшие месяцы примет решение, считать ли атомную и газовую энергетику “зелёными инвестициями”.
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