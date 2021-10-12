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    Средняя зарплата сотрудника нефтетрейдера Gunvor - 286 000 долларов в год

    Один из крупнейших в мире нефтетрейдеров - Gunvor Group Ltd. - обнародовал данные о зарплате сотрудников: выяснилось, что в среднем они получают около 286 000 долларов в год, передает Bloomberg.

    Макет нефтяной вышки (иллюстративное фото).Фото: Dado Ruvic, Reuters/Scanpix
    В 2020 году в Gunvor числился 1671 сотрудник: от помощников по административным вопросам в Хьюстоне до работников вспомогательного офиса в Эстонии и трейдеров в Женеве, пишет Bloomberg.
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