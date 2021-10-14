Финляндия приняла меры: у эстонских компаний возникли проблемы с иностранными работниками

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Финская ассоциация строителей заявила, что несколько работников двух эстонских компаний работают в стране нелегально. Эстонские предприниматели с этим не согласны и просят власти и профсоюзы дать им дополнительную информацию.

В сентябре Финская ассоциация строителей (Rakennusliitto) заявила, что во время проверки на строительной площадке в Хельсинки были обнаружены семь белорусских рабочих, у которых не было надлежащего разрешения на работу. Речь идёт о реконструкции школы в Хельсинки, где заказчиком был город, генподрядчиком - компания Consti Korjausrakentaminen Oy, а субподрядчиками были две эстонских фирмы: Extension OÜ и Sunlight OÜ.