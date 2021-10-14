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    Казахстан и Россия вышли в мировые лидеры по майнингу биткоина

    Объемы майнинга биткоина в Китае после введенного властями страны запрета на майнинг сократились до нуля. На первое место по майнингу в мире вышли США, за ними следуют Россия и Казахстан, сообщает Reuters.

    Логотип биткоина (иллюстративное фото).Фото: RITCHIE B. TONGO, EPA-EFE
    По состоянию на конец августа нынешнего года на США приходилось примерно 35,4% от общего объема майнинга в мире, информирует Reuters.
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