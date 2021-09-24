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    Китай запретил все транзакции с криптовалютой

    Иллюстративное фото.Фото: Scanpix

    Центральный банк Китая заявил, что все транзакции с криптовалютой запрещены и являются незаконными. Кроме того, власти пообещали прекратить всю незаконную добычу криптовалюты, пишет Äripäev.

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