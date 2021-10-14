Объявлен конкурс на должность главы нового целевого фонда

За два дня акции Wise упали в цене более чем на 15%

Акции финтех-компании Wise, котирующейся на Лондонской фондовой бирже, накануне вновь значительно упали в цене - снижение курса продолжается уже два дня подряд, пишет Äripäev.

Акции финтех-компании Wise, котирующейся на Лондонской фондовой бирже, накануне вновь значительно упали в цене - снижение курса продолжается уже два дня подряд, пишет Äripäev.