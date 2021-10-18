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dv.ee

18 октября 2021 в 9:11 Поделиться:









Проблемы с поставками могут привести к дефициту товаров в рождественские праздники

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Приближаются рождественские праздники – время, когда потребление становится намного интенсивнее. В то же время проблемы с поставками сохраняются, что может привести к дефициту товаров в США и Великобритании, пишет Ärileht.

Например, USA Today пишет, что во время праздников в США может возникнуть нехватка подгузников и мяса курицы. Производитель мороженого Ben & Jerry's заявил, что компания сосредоточится только на производстве самых популярных товаров.