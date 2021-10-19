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dv.ee

19 октября 2021 в 6:46 Поделиться:









Количество предложений о работе в третьем квартале выросло на 54%

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Недавний обзор рынка труда, проведенный порталом поиска работы CVKeskus.ee, показал, что в третьем квартале 2021 года работодатели опубликовали рекордное количество (более 16 000) предложений о работе, что на 54% больше, чем за тот же период в прошлом году и на 24% больше, чем в 2019 году.

По сравнению с 2019 годом работодатели искали значительно больше работников в сферах механики и техники (+63%), строительства и недвижимости (+55%), а также промышленности и производства (+53%).