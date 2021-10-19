В Финляндии появилась новая компания-единорог

Выручка Wise выросла на 25%

Компания денежных переводов Wise Plc сообщила сегодня, что ее выручка составила 132,8 миллиона фунтов стерлингов (157,5 млн евро) во втором квартале, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.

Компания денежных переводов Wise Plc сообщила сегодня, что ее выручка составила 132,8 миллиона фунтов стерлингов (157,5 млн евро) во втором квартале, что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.