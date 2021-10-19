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    В Финляндии появилась новая компания-единорог

    Основатели Aiven в офисе в Хельсинки. Фото: Aiven

    В ходе недавнего раунда финансирования стоимость финской технологической компании Aiven выросла до 1,8 млрд евро или почти 2 млрд долларов, пишет Äripäev.

    Компания-единорог предлагает услуги баз данных с открытым кодом и помогает клиентам управлять данными на платформах облачных сервисов. Среди клиентов компании уже есть предприятия с миллиардным оборотом. Количество сотрудников Aiven достигает 230, в ближайшие полгода руководство компании планирует нанять еще 100 человек.
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