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    Глава Бундесбанка уходит в отставку

    Йенс Вайдман.Фото: LISI NIESNER

    Глава Немецкого федерального банка (Бундесбанка) Йенс Вайдман уходит в отставку, сообщает TACC.

    "Президент Бундесбанка Йенс Вайдман сегодня попросил федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера освободить его от исполнения обязанностей к 31 декабря 2021 года", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Бундесбанка.
    Йенс Вайдман возглавлял Немецкий федеральный банк с мая 2011 года.
    "Я пришел к выводу, что спустя более чем 10 лет настал хороший момент, чтобы открыть новую страницу - как для Бундесбанка, так и для меня лично", - объяснил Вайдман.

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