Клиника Тартуского университета приостанавливает плановое стационарное лечение
Клиника Тартуского университета.Фото: Raul_Mee, Raul Mee
Правление Клиники Тартуского университета решило приостановить плановое стационарное лечение с 25 октября, чтобы покрыть увеличившуюся потребность в стационарном лечении COVID-пациентов, сообщает rus.err.ee.
"Мы находимся в ситуации, когда заполняемость койко-мест клиники и других больниц медицинского штаба южного региона находится на грани 100%. Учитывая показатели инфицирования последних недель и постоянное увеличение потребности в стационарном лечении из-за COVID-19, придется создать дополнительные койко-места для ковид-пациентов", - сказал член правления Клиники Тартуского университета Йоэл Старкопф.
Приостановка затронет отделения внутренних болезней, кардиологии, пульмонологии, неврологии, хирургии.
Ранее Ляэне-Таллиннская центральная больница объявила о введении запрета на посещение пациентов стационара.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: