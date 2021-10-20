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    Международная ИТ-компания строит в Таллинне испытательную лабораторию

    Иллюстративное фото.Фото: Rafael Henrique, Scanpix

    Один из лидеров мирового рынка в сфере программного интеллекта, развивающаяся многомиллионная публичная компания Dynatrace, строит в Таллинне крупный ИТ-центр R&D, подобный другим своим аналогичным центрам в Европе.

    В течение следующих пяти лет Dynatrace планирует нанять в свой таллиннский офис более 300 специалистов, пишет Rus.Postimees.
    «Мы собираемся основать в Таллинне главную испытательную лабораторию R&D в Европе. Помимо развитой цифровой инфраструктуры, навыков и талантливых специалистов, огромным преимуществом Таллинна является его нахождение почти в том же часовом поясе, что и другие наши лаборатории в Центральной Европе», – заявил временный руководитель лаборатории Dynatrace Tallinn Гордон Мейер.
    Одна из основных причин, по которой организация Dynatrace открывает свою ИТ-лабораторию в Таллинне, заключается в том, что недавно она приобрела аналитическую компанию эстонского происхождения SpectX, специализирующуюся на высокоскоростном синтаксическом анализе и анализе запросов.
    «Я могу обещать, что наша работа в Dynatrace Tallinn с инженерной точки зрения будет одной из самых интересных на рынке», – уверил основатель SpectX Рене Трисберг.

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