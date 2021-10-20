  • Поделиться:

    СМИ: Facebook планирует сменить название

    Иллюстративное фото.Фото: DADO RUVIC, Scanpix

    Как сообщает The Verge, американская корпорация Facebook намерена изменить название компании так, чтобы оно отражало ориентацию на метавселенную.

    По данным издания, Марк Цукерберг планирует объявить о смене названия уже на ежегодной конференции Connect 28 октября. Изменения призваны сигнализировать о том, что соцсеть Facebook – лишь один из элементов компании.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Осиновский: этот рынок настолько пустой, что места хватит всем
    Биткоин установил новый рекорд
    ТОП: кто подписался на акции Enefit Green
    Инвестор
    Торги акциями DelfinGroup начались без паники
    Первые минуты торгов акциями нового эмитента в основном списке Балтийской биржи прошли спокойно. Цена, однако, оказалась ниже цены подписки.
    Первые минуты торгов акциями нового эмитента в основном списке Балтийской биржи прошли спокойно. Цена, однако, оказалась ниже цены подписки.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Как центробанки стали заложниками фондового рынка, и чем это грозит всем нам
    Центральные банки сейчас находятся в крайне сложной ситуации, так как любое их действие будет приводить к малопрогнозируемым последствиям в экономике и на бирже. С одной стороны, им надо контролировать инфляцию, с другой – большое количество розничных инвесторов на рынке мешает им скупать активы.
    Центральные банки сейчас находятся в крайне сложной ситуации, так как любое их действие будет приводить к малопрогнозируемым последствиям в экономике и на бирже. С одной стороны, им надо контролировать инфляцию, с другой – большое количество розничных инвесторов на рынке мешает им скупать активы.
    Все мнения
    Эпицентр
    Строители о росте цен: прибыли падают, но с этим приходится мириться
    В этом году многим строительным фирмам, несмотря на высокую загруженность, из-за роста цен на материалы придется смириться с более низкой прибылью. По словам главы строительной компании Mapri Ehitus Тармо Рооса, у повышения цен были свои резоны, и проиграли те, кто решил рискнуть.
    В этом году многим строительным фирмам, несмотря на высокую загруженность, из-за роста цен на материалы придется смириться с более низкой прибылью. По словам главы строительной компании Mapri Ehitus Тармо Рооса, у повышения цен были свои резоны, и проиграли те, кто решил рискнуть.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: как это ничего не растёт? А цены?
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение