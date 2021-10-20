Зафиксировано 1347 новых случаев коронавируса, скончались три человека

Юри Ратас абсолютно прав - необходимо совершенствовать налоговую систему

Несколько раз в последние месяцы председатель Рийгикогу Юри Ратас говорил о необходимости совершенствовать налоговую систему. Например, в большом предвыборном интервью газете Kesknädal он сказал: «Настало время определить шаги, позволяющие продолжать строительство государства всеобщего благоденствия. При этом мы не можем оставить без внимания и пересмотра систему налогообложения». Кто бы спорил против идеи налоговых изменений в увязке с ростом всеобщего благополучия. Но поскольку пока от Ратаса не прозвучало конкретных предложений на этот счёт, посмотрим на идеи отдельных налоговых изменений, которые - буквально - носятся в воздухе.

Несколько раз в последние месяцы председатель Рийгикогу Юри Ратас говорил о необходимости совершенствовать налоговую систему. Например, в большом предвыборном интервью газете Kesknädal он сказал: «Настало время определить шаги, позволяющие продолжать строительство государства всеобщего благоденствия. При этом мы не можем оставить без внимания и пересмотра систему налогообложения». Кто бы спорил против идеи налоговых изменений в увязке с ростом всеобщего благополучия. Но поскольку пока от Ратаса не прозвучало конкретных предложений на этот счёт, посмотрим на идеи отдельных налоговых изменений, которые - буквально - носятся в воздухе.