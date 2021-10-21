На Таллиннском дне энергии будут говорить о возможностях использования водорода
Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann
В пятницу, 22 сентября, в 13.00 по случаю Таллиннского дня энергии состоится вебинар, на котором будут обсуждаться возможности использования водорода в качестве экологичного и эффективного источника энергии. Всех заинтересованных приглашают принять участие в обсуждении амбициозной темы климатической политики, сообщает столичная пресс-служба.
«Европейское зеленое соглашение и пакет климатических целей Евросоюза Fit for 55 дали многим людям и предприятиям толчок для уменьшения экологического следа, чтобы замедлить изменения климата, - сказала координатор центра компетенций по экологической концепции Таллиннского стратегического центра Пилле Арьякас. – Общие экологические цели задают и государствам вектор для предпочтения инновационных технологий и более экологичных энергоносителей. Одним из важнейших источников энергии является водород, но его использованию по-прежнему препятствуют страх и невежество. Для того, чтобы ознакомить с природой водорода и мировым опытом его использования, город организует тематический вебинар».
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