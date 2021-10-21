Правительство одобрило новые ограничения

Как центробанки стали заложниками фондового рынка, и чем это грозит всем нам

Центральные банки сейчас находятся в крайне сложной ситуации, так как любое их действие будет приводить к малопрогнозируемым последствиям в экономике и на бирже. С одной стороны, им надо контролировать инфляцию, с другой – большое количество розничных инвесторов на рынке мешает им скупать активы.

Центральные банки сейчас находятся в крайне сложной ситуации, так как любое их действие будет приводить к малопрогнозируемым последствиям в экономике и на бирже. С одной стороны, им надо контролировать инфляцию, с другой – большое количество розничных инвесторов на рынке мешает им скупать активы.