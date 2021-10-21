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    Сотрудники НТД задержали крупную партию фентанила

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

    Следователи Налогово- таможенного департамента (НТД) задержали в Пярну прибывшего из Латвии человека. При медицинском осмотре выяснилось, что в половых органах задержанного лица была спрятана крупная партия фентанила, сообщает пресс-служба НТД.

    14 октября следователи Западной службы НТД задержали в Пярну прибывший из Латвии автомобиль марки Škoda, с эстонским регистрационным знаком. В автомобиле находились трое: водитель и двое пассажиров.
    У сотрудников НТД возникли подозрения относительно причин и обстоятельств посещения лицами Эстонии. Ввиду возникших подозрений автомобиль был направлен на дополнительный таможенный контроль, в ходе которого машину осмотрела обученная поиску наркотиков собака. После осмотра автомобиля один из пассажиров был направлен на медицинский осмотр в Пярнускую больницу. В ходе осмотра выяснилось, что в половых органах пассажира были спрятаны два презерватива, внутри которых находилось отдельно запакованное вещество желтого цвета. Общий вес найденного (вместе с презервативами) составил 63.27 грамма. Проведенный экспресс-тест показал, что найденное вещество является фентанилом.
    По словам руководителя Западной группы следственного отдела НТД Пеэтера Пайсуотса, фентанил является чрезвычайно опасным наркотиком, который очень быстро вызывает зависимость. Именно из-за передозировки фентанилом в Эстонии умирает больше всего наркоманов. «Кроме того, что в определенных случаях, незаконная перевозка наркотиков в особо крупных размерах может грозить пожизненным тюремным заключением, в этой ситуации особую опасность человеческой жизни представлял способ транспортировки. Если учитывать, насколько легко получить передозировку фентанилом, весьма вероятно, что любой прокол в упаковке привел бы к смерти перевозчика», - говорит Пайсуотс.
    В качестве подозреваемых в перевозке наркотиков задержаны трое. По словам ведущего уголовное делопроизводство прокурора Хельги Аадамсоо, находившиеся в машине пассажиры ранее уже наказывались в уголовном порядке. В частности, один из пассажиров несколько раз привлекался к уголовной ответственности за различные связанные с наркотиками преступления.
    «Хоть вещество и дало позитивный результат на фентаниловый экспресс-тест, окончательные ответы мы получим только после экспертизы наркотического вещества. Фентанил – это одно из самых опасных наркотических веществ в Эстонии. И для нас особенно важен тот факт, что нам удалось предотвратить попадание такого большого объема на преступный рынок и задержать нарушителей закона. Нет сомнений, что такую большую партию вещества ввозили в Эстонию с целью дальнейшей продажи», - добавил Аадамсоо.
    Крупной партией считается такое количество наркотического вещества, которого хватило бы для вызова опьянения как минимум у 10 человек. В случае фентанила, для вызова наркотического опьянения у 10 человек достаточно 1.3 миллиграмма вещества. 50 граммов фентанила хватило бы для вызова опьянения у более чем 380 000 человек. Точные объем и концентрацию вещества установит назначенная экспертиза.

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