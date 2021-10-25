В Эстонии вступили в силу новые коронавирусные ограничения

LHV: акции Coop переоценены - время продавать

LHV опубликовал свежий анализ акций банка Coop. Аналитики LHV обращают внимание на то, что хоть рост Coop и соответствует их ожиданиям, показатели роста и доходности в третьем квартале были скорее нейтральными.

LHV опубликовал свежий анализ акций банка Coop. Аналитики LHV обращают внимание на то, что хоть рост Coop и соответствует их ожиданиям, показатели роста и доходности в третьем квартале были скорее нейтральными.