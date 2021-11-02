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2 ноября 2021 в 10:55 Поделиться:









Каллас – на конференции ООН: в Эстонии переход к зеленой энергетике стал реальностью

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: Karwai Tang

В своей речи на конференции ООН по изменениям климата COP26 премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что сильнейшие экономики мира должны поддерживать развивающиеся страны, которые оказались на передовой климатического кризиса.

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Приводим речь премьер-министр в полном объеме.

"Уважаемые главы правительств,

Уважаемые коллеги!

Мы разделяем беспокойство тех народов, которым пришлось столкнуться одновременно с последствиями изменений климата, COVID-19, экономическими трудностями и ,во многих случаях, реальной угрозой для жизни. Но все же сегодня мы полны надежды. Я горжусь тем, что Европейский союз принял масштабный закон, касающийся изменений климата, и поставил своей целью сделать переход к зеленой энергетике устойчивым и справедливым. Евросоюз доказал, что такой переход может осуществиться без ущерба экономическому развитию.

Кто-то скажет, что Европейский союз может себе это позволить. Мы же ответим так: мы окажем вам помощь. В этом году Эстония выделила 1,5 миллиона евро на международное сотрудничество в области изменения климата, в дополнение к нашим фондам экономического развития и сотрудничества.

Однако порой политическая воля должна значить больше, чем деньги. Призывы к действию звучат в самых разных областях жизни, что включает и отказ от использования угля, и увеличение биологического разнообразия. Кому-то покажется, что это лишь слова. Но эти слова заставляют действовать.

При этом мы осознаем, что не все призывы к действию выполнимы в условиях конкретной страны. У нас у всех разные экономические модели и разные проблемы. У Эстонии, в частности, стартовая позиция была сложной ввиду практически полной зависимости от энергии нашего национального ископаемого топлива – горючего сланца. Но мы уже сократили выбросы примерно на 70%.

Переход к зеленой энергетике стал реальностью в Эстонии. Мы намерены прекратить производство электроэнергии из горючего сланца к 2035 году, и постепенно перейти к полному отказу от использования энергии горючего сланца к 2040.

Нам помогла единая политическая воля ЕС, рынок углерода и схема поддержки Евросоюза. Однако сами изменения стали возможны благодаря действиям жителей Эстонии, их открытости реформам, владению цифровыми технологиями и их умению смотреть в будущее. Я горжусь усилиями, которые были предприняты Евросоюзом, и в то же время я горжусь Эстонией, нашим народом и нашими компаниями.

Я упомянула про владение цифровыми технологиями. Мы уверены, что наши цифровые решения играют огромную роль для обеспечения энергоэффективности, сокращения объема отходов, а также для любых других зеленых целей. Мы хотим поделиться своими идеями с другими странами как на этой конференции, так и после нее.

Данные – один из ключевых компонентов наших совместных усилий по решению проблемы изменения климата. По этой причине Эстония в рамках сотрудничества с программом ООН по окружающей среде запустила новый глобальный проект глобального сотрудничества “Data for the Environment Alliance”, сокращенно DEAL. Пользуясь возможностью, я приглашаю всех присоединиться к этой инициативе, что позволит усовершенствовать возможности администрирования данных во всем мире.

Я бы хотела поблагодарить Великобританию и ООН за организацию этой конференции в сегодняшних непростых условиях. Пусть наши переговоры пройдут в конструктивном ключе. И 26-я конференции ООН по изменениям климата войдет в историю, благодаря своим результатам!"