Касса по безработице и VKG подписали соглашение о сотрудничестве
Председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел и руководитель концерна Viru Keemia Grupp Ахти Асманн.Фото: Pressifoto
Эстонская касса по безработице и Viru Keemia Grupp подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Таким образом, VKG стал 60-ым партнером Кассы по безработице.
Основанное на частном капитале промышленное предприятие является самым крупным производителем сланцевого масла как в Эстонии, так и во всем мире. Предприятие дает работу 1600 работникам, сообщается в пресс-релизе.
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