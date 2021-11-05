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5 ноября 2021 в 10:00 Поделиться:









Зафиксировано 1435 новых случаев коронавируса, скончались 7 человек

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии был сделан 7821 первичный тест на коронавирус, 1435 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 7 человек в возрасте от 67 до 88 лет.