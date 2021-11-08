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    Цены на электричество обновили рекорд

    Фото: Dr Carina Schumann / SWNS, Scanpix

    Средняя цена на электричество на бирже Nord Pool в период с 18:00 до 19:00 составит 283,39 евро. Это самая высокая цена за всю историю биржи.

    Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в эстонской ценовой зоне в понедельник вырастет в среднем до 107,68 евро за мегаватт-час, пишет ERR.
    В период с 18:00 до 19:00 она составит 283,39 евро, что является самым высоким показателем за всю историю Nord Pool.
    Предыдущий рекорд был установлен 13 октября, когда мегаватт-час электроэнергии стоил 280 евро.

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