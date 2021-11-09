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9 ноября 2021 в 13:09 Поделиться:









Глава Rimi в странах Балтии уходит в отставку

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Глава Rimi Baltic Group Эдгар Сесеманн уходит в отставку после 23 лет работы в концерне ICA, 14 из которых он возглавлял Rimi в странах Балтии, сообщает пресс-служба компании.

Новым генеральным директором Rimi Baltic Group назначен Гедрюс Бандзявичюс, который руководит Rimi в Литве с 2017 года.