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    В 2022 году вырастут акциз на табак и ставка по налоговой задолженности

    С начала 2022 года акциз на табак увеличится на 5%, а процентная ставка по налоговой задолженности удвоится, сообщает ERR.

    Табачный киоск на улице Виру в Таллинне.Фото: Индрек Суси
    Процентная ставка по налоговой задолженности была снижена на время коронакризиса, напоминает ERR.
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