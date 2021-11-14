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    ЕС готовится продлить санкции в отношении Беларуси

    Среди сотен мигрантов, собравшихся у польской границы, замечены люди в масках. Польские власти считают, что это работники спецслужб Беларуси, которые организуют попытки пересечения границы.Фото: AFP/Scanpix

    В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза встретятся, чтобы продлить экономические санкции, введенные в отношении правительства Белоруссии и связанных с ним лиц. Также санкции могут быть расширены на глав российских и турецких авиакомпаний и туристических агентств.

    О том, что турагентства и авиакомпании, участвующие в ввозе мигрантов, могут быть подвергнуты ограничениям, сообщил комиссар ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.
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