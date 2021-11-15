Число безработных возвращается к докризисному уровню

Курс акций Wise на Лондонской бирже вновь резко упал

Акции финтех-компании Wise сегодня упали в цене более чем на 4% - до самого низкого уровня с момента IPO, сообщает Äripäev.

Акции финтех-компании Wise сегодня упали в цене более чем на 4% - до самого низкого уровня с момента IPO, сообщает Äripäev.