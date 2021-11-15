Новости

dv.ee

15 ноября 2021 в 7:29 Поделиться:









Компании предоставят скидки медработникам и людям, которые сделают прививку

Среди участников кампании есть и предприятия общепита. Фото: Andras Kralla

Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии (EVEA) объявила о запуске кампании, в рамках которой предприятия будут предлагать скидки работникам здравоохранения, а также людям, которые начиная с 15 ноября сделают прививку от коронавируса.

Участвующие в кампании предприятия предлагают всем работникам здравоохранения, независимо от их должности, скидки на свои товары и услуги. Кроме того, они подготовят льготы для тех, кто предъявит справку о вакцинации, пройденной с 15.11.2021 до 31.01.2022 г.