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    «Северный поток-2»: цены на газ в Европе выросли на 17%

    Оптовые цены на газ в ЕС и Великобритании выросли на 17% после того, как власти Германии приостановили процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2», сообщает BBC News.

    Газопровод «Северный поток-2» (иллюстративное фото).Фото: MAXIM SHEMETOV, Reuters/Scanpix
    Ранее немецкое Федеральное сетевое агентство отказалось сертифицировать «Северный поток-2» до тех пор, пока оператор газопровода «не приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии», напоминает BBC News.
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