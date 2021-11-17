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dv.ee

17 ноября 2021 в 9:57 Поделиться:









Зафиксировано 1023 новых случая коронавируса, скончались 7 человек

За минувшие сутки было сделано 7766 первичных тестов на коронавирус, 1023 из них дали положительный результат. 677 человек из новых инфицированных (66,1%) не прошли вакцинацию.

Вакцина Pfizer в руках медсестры (иллюстративное фото). Фото: Dipendra Rokka, Reuters/Scanpix

Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 7 человек.