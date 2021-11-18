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    Новым вице-мэром Таллинна станет Владимир Свет

    Центрист Владимир Свет, до настоящего времени занимавший должность старейшины Ласнамяэ, станет вице-мэром Таллинна по вопросам коммунального хозяйства и окружающей среды, сообщает ERR.

    Владимир Свет (в центре) будет курировать в столичной мэрии вопросы, связанные с коммунальным хозяйством и окружающей средой.Фото: Андрас Кралла
    На посту вице-мэра столицы Владимир Свет сменит соратника по партии Калле Кландорфа, информирует ERR.
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