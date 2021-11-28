Новости

dv.ee

28 ноября 2021 в 12:25 Поделиться:









Биржевые тарифы на электроэнергию обновили рекорд

Иллюстративное фото.

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool в воскресенье выросли на 7,4% в дневном сравнении и достигли рекордных 188,09 евро за мегаватт-час.

В субботу биржевой тариф составлял 175,08 евро за мегаватт-час, сообщает rus.err.ee.

Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 7 октября этого года, когда электричество в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool дорожало до 178,4 евро за мегаватт-час.

Этой осенью цены на электроэнергию уже неоднократно обновляли рекордные значения.

До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час.