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    Биржевые тарифы на электроэнергию обновили рекорд

    Иллюстративное фото.

    Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool в воскресенье выросли на 7,4% в дневном сравнении и достигли рекордных 188,09 евро за мегаватт-час.

    В субботу биржевой тариф составлял 175,08 евро за мегаватт-час, сообщает rus.err.ee.
    Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 7 октября этого года, когда электричество в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool дорожало до 178,4 евро за мегаватт-час.
    Этой осенью цены на электроэнергию уже неоднократно обновляли рекордные значения.
    До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час.

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