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    Зафиксировано 389 новых случаев коронавируса, в больницах 290 человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии был сделан 3861 первичный тест на коронавирус, 389 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 377 случаев на 100 000 жителей.
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