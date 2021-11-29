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    Кинотеатр Coca-Cola Plaza временно закрывается: количество зрителей сократилось почти на 80%

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Принадлежащий компании Forum Cinemas кинотеатр Coca-Cola Plaza в Таллинне будет закрыт с 3 декабря до конца года.

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    25 октября 2021
    Число зрителей в кинотеатрах в прошлом году сократилось в два раза
    Причина закрытия - ограничения, установленные правительством из-за коронавируса, и связанное с ними снижение посещаемости, пишет rus.err.ee.
    "На данный момент нам лучше закрыться. Когда залы пусты, а проекторы работают на полную мощность, нет смысла держать кинотеатр открытым при нынешних ценах на электричество", - сказал Кристьян Конго, исполнительный директор Forum Cinemas.
    По словам Конго, к настоящему моменту количество зрителей сократилось почти на 80 процентов по сравнению с 2019 годом.

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