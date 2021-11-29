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dv.ee

29 ноября 2021 в 14:31 Поделиться:









Оборот SYNLAB Eesti увеличился втрое, а прибыль достигла почти 30 млн евро

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Оборот крупнейшей диагностической компании Эстонии SYNLAB за 2020 год увеличился в три раза – с почти 27 млн евро до 73,6 млн евро. Прибыль компании и вовсе выросла в пять раз, пишет Äripäev.

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В 2020 году операционная прибыль SYNLAB достигла 29,6 млн евро, что больше оборота за 2019 год.

Стоить отметить, что SYNLAB Eesti предлагает свои услуги также в Финляндии и Литве. Доля оказанных в Эстонии услуг составила 50 млн евро из оборота, в прошлом году - 18 млн евро.

В правлении SYNLAB Eesti два члена – Райнар Аамисепп и Кайдо Беляев. В прошлом году компания выплатила 3,2 млн евро дивидендов. Владельцем SYNLAB Eesti является немецкий концерн Synlab International GmbH.

В финансовом отчете представители компании отмечают, что 2020 год, безусловно, был чрезвычайно выдающимся с экономической точки зрения. В начале года предприятие пошло на риск, инвестировав значительные суммы в оборудование и поставки реагентов: «Изначальные опасения, что нам придется начать значительные списания складских запасов, не оправдались. В то же время благодаря этому решению мы могли оказывать услуги даже в то время, когда в условиях глобального дефицита получить определенные товары было практически невозможно».

В 2020 году SYNLAB Eesti выполнила более 8,7 миллиона лабораторных анализов (2019 год: 8,3 миллиона). В прошлом году на основании трудового договора в компании работало в среднем 266 сотрудников (2019 год: 222 сотрудника). Количество сотрудников, нанятых на основании договора подряда, по состоянию на конец 2020 года достигло 413 человек. Расходы SYNLAB Eesti на заработную плату увеличились с 5,6 млн евро до 8,6 млн евро.