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    Общественному транспорту Таллинна выделят 4 млн евро

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Таллинн планирует выделить транспортному сектору около 4 млн евро в качестве компенсации в условиях продолжающего роста цен на топливо и электроэнергию, а также на повышение зарплат.

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    По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, на транспортный сектор уходит около 80 млн евро в год: эта сумма включает расходы на городской транспорт, инватранспорт, школьные автобусы и, например, услуги Elron, передает rus.err.ee.
    Расходы на газ в течение последних десяти месяцев увеличились на 400 000 евро, на электричество, необходимое для движения трамваев и троллейбусов – на 173 000 евро.
    Новиков утверждает, что цены на проезд для не имеющих прописки в Таллинне пассажиров повышаться не будут, не планируется и сокращение маршрутов.
    «Планируем выделить деньги из городского бюджета. Например, по части зарплат ходатайства представлены на сумму 2,6 млн евро, но эти заявления мы просмотрим и проанализируем по отдельности», - пояснил вице-мэр.

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