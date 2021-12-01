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dv.ee

1 декабря 2021 в 11:53 Поделиться:









Комиссия по иммунопрофилактике Эстонии разрешила вакцинировать детей от коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Комиссия по иммунопрофилактике Эстонии приняла во вторник вечером решение разрешить в стране вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет, сообщила в среду член комиссии Ирья Лутсар.

Иммунизацию планируется проводить как у семейных врачей, так и в других местах, хотя точный план по организации и срокам начала вакцинации еще согласовывается Министерством социальных дел, пишет rus.err.ee.

Лутсар отмечает, что детям будет вводиться доза, которая будет в три раза меньше, чем для взрослых.

Она порекомендовала родителям вакцинировать своих детей: "Мы рекомендуем всем вакцинироваться; сейчас нет ни одного исследования о том, для кого коронавирус является риском, а для кого - тяжелым риском".

Лутсар считает, что благодаря детской иммунизации упростится ситуация в школах, где детям постоянно приходится чередовать периоды учебы в классе с периодами самоизоляции, что изматывает ребенка.