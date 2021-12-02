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    Кийк: правительство смягчит коронавирусные ограничения к новому году

    Министр здоровья и труда Танель Кийк.Фото: Andras Kralla

    Министр здоровья и труда Танель Кийк пообещал в четверг смягчение коронавирусных ограничений к новому году.

    По словам Кийка, правительство всегда говорило о том, что, если в стране будет наблюдаться тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, а уровень вакцинации повысится, то оставлять действующие ограничения в отношении публичных мероприятий, согласно которым мероприятия должны заканчиваться не позднее 23:00, нецелесообразно, пишет rus.err.ee.
    "В любом случае, к периоду празднования Нового года это послабление начнет действовать", - заверил Кийк, подчеркнув, что требование о наличии COVID-сертификата обязательно останется в силе, поэтому важно, чтобы люди продолжали вакцинироваться.
    Премьер-министр Кая Каллас отметила, что к понедельнику правительство ожидает мнения научного совета о том, насколько опасен новый штамм COVID-19. "Мы планируем принять это решение в начале следующей недели", - ответила Каллас на вопрос, будет ли снято ограничение касательно времени проведения публичных мероприятий к моменту празднования Нового года.

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