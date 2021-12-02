Зафиксирован 521 новый случай коронавируса, скончались пять человек

Товар похожий, цены разные: как заработать на разнице цен на нефть?

Стратегий торговли акциями, результат которых не сильно зависит от направления рынка, немало, причём некоторые из них достаточно просты. Правда, использовать их нужно в определённые моменты, когда есть идеальные точки входа.

Стратегий торговли акциями, результат которых не сильно зависит от направления рынка, немало, причём некоторые из них достаточно просты. Правда, использовать их нужно в определённые моменты, когда есть идеальные точки входа.