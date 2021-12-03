Как малые предприятия могут увеличить оборот за счет уличных продаж в Рождество
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Именно в конце года, когда проводятся традиционные рождественские базары, можно наблюдать всплеск торговли и за пределами интернета. Люди любят прогуливаться в чудесной рождественской атмосфере и покупать, например, поделки местных ремесленников, но часто ожидают, что смогут расплатиться банковской картой, сообщает пресс-служба SEB.
Чтобы сделать торговлю простой и, что самое главное, прибыльной для предпринимателя, необходимо тщательно продумать, как сделать процесс покупки наиболее удобным для покупателя. Аренда платежных терминалов — один из основных факторов, который именно на мероприятиях может принести предприятию больший доход, чем оплата только наличными.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: