Bloomberg: Финляндия закупит истребители F-35 на 10 млрд евро

Владельцы Versobank окончательно проиграли в суде
Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.
Собственники небольшого эстонского банка Versobank AS, у которого три года назад была отозвана лицензия на деятельность, попытались в судебном порядке оспорить постановление о закрытии банка, однако окончательное решение Европейского суда оказалось не в их пользу.