Bloomberg: Финляндия закупит истребители F-35 на 10 млрд евро

Фуад Расулов: как зарабатывать на акциях, не угадав, куда пойдёт рынок

Трейдер Фуад Расулов рассказал на конференции ДВ “Заставь деньги работать!” о тех маркет-нейтральных стратегиях, которые легко освоить новичку, и которыми пользуется он сам.

Трейдер Фуад Расулов рассказал на конференции ДВ “Заставь деньги работать!” о тех маркет-нейтральных стратегиях, которые легко освоить новичку, и которыми пользуется он сам.