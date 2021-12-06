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dv.ee

6 декабря 2021 в 13:11 Поделиться:









Предпринимателей Кесклинна призывают украсить рождественские витрины

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В декабре каждого года Управа района Кесклинн призывает всех владельцев коммерческой недвижимости украсить и осветить витрины своих магазинов и бизнес-площадей.

«Управа каждый декабрь начиная с 2000 года обращается к предпринимателям с призывом помочь создать праздничное настроение в Кесклинне. Сделаем вместе городское пространство красивым и светлым, чтобы и нам самим и нашим гостям было на что посмотреть. Наиболее красиво украшенные витрины получат общественное признание и денежную премию», - сказала старейшина района Моника Хауканымм.