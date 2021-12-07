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    Рийгикогу обсудит законопроект о прямых выборах президента

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Эстонский парламент обсудит во вторник в первом чтении законопроект о прямых выборах президента страны, который инициировали 45 депутатов Рийгикогу.

    Законопроект предусматривает внесение изменений в положения Конституции о порядке выбора президента Эстонии, поменяв выборы в парламенте и коллегии выборщиков на процедуру прямого народного голосования, пишет rus.err.ee.
    Авторами законодательной инициативы выступили фракции Центристской партии и EKRE, к которым примкнул внефракционный депутат Раймонд Кальюлайд.
    По словам лидера центристской фракции Яануса Карилайда, прямые выборы президента соответствуют ожиданиям общества и дают народу дополнительную возможность участвовать в принятии важных для государства решений.
    "Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство поддерживает прямые выборы президента. На примере Финляндии у нас нет причин опасаться, что президент возьмет на себя более широкую роль, чем предусматривает закон", - отметил Карилайд.

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