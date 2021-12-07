Рийгикогу обсудит законопроект о прямых выборах президента

Что делать, если инвестиционный портфель не растет?

Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?

Рано или поздно у каждого частного инвестора возникает чувство, что его портфель перестает расти. Как оценить ситуацию трезво и провести ревизию инвестиций?