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8 декабря 2021 в 8:30 Поделиться:









С 5 января исчезнет возможность входа в e-MTA по банковской ссылке

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

С 5 января исчезнет возможность входа в среду электронных услуг Налогово-таможенного департамента посредством банковской ссылки. Это означает, что пользователи больше не смогут входить в e-MTA через свой банк (используя PIN-калькулятор, пароль, биометрические данные или другой метод), сообщает пресс-служба департамента.

По-прежнему в среду e-MTA можно войти, используя ID карту, мобильный ID и Smart-ID. Пользовавшиеся банковской ссылкой иностранные граждане для аутентификации могут использовать eID государства Европейского Союза. Изменение так же коснется процесса заполнения деклараций о доходах. Теперь при переходе в среду e-MTA из онлайн-банка необходимо будет заново пройти процедуру аутентификации.

Отказ от использования аутентификации с помощью банковской ссылки обусловлен вступившим в силу осенью 2018 года актом о внедрении eIDAS. Этот акт обязывает государства обеспечить гражданам ЕС трансграничный доступ к государственным электронным услугам с помощью решений eID. Эти решения должны быть так же или более безопасны, чем те, которые государства предлагают своим гражданам и резидентам.

Обязательным условием для предоставления государственных электронных услуг является оценка уровня гарантии. Средства аутентификации, которые можно использовать через банковскую ссылку помимо прочего включают собственные решения банка: PIN-калькулятор, пароль, биометрия и т.д. Однако эти решения не имеют оценки уровня гарантии.

Поскольку аутентификация будет осуществляться через государственную службу аутентификации TARA, в начале января 2022 года изменится процедура входа в e-MTA с помощью Smart-ID. Это означает, что пользователи Эстонии по-прежнему смогут использовать Smart-ID, но при попытке входа в e-MTA они будут перенаправлены на государственную службу аутентификации tara.ria.ee. Но при этом TARA не предусматривает использование Smart-ID для пользователей Латвии и Литвы, которые в дальнейшем для аутентификации могут использовать только eID своего государства.