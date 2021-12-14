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    Совет Кассы по безработице утвердил бюджет на следующий год

    Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел.Фото: Raul Mee

    Совет Эстонской кассы по безработице утвердил бюджет на следующий год. Запланированные доходы Кассы по безработице составляют 771,9 млн, а расходы - 749,2 млн евро, сообщает пресс-служба кассы.

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