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    Касса по безработице: интерес жителей Эстонии к предпринимательству находится на рекордно высоком уровне

    Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

    С начала года по конец сентября при поддержке Кассы по безработице предпринимательством занялись около 500 человек, что больше, чем за весь 2020 год.

    По оценке кассы, на это есть две причины. Во-первых, размер пособия на начало предпринимательства в этом году выше – максимальная сумма пособия составляет 6000 евро. Во-вторых, кризис заставляет людей действовать.
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