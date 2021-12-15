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dv.ee

15 декабря 2021 в 7:42 Поделиться:









Департамент здоровья не рекомендует смягчать ограничения

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Хотя эпидемиологическая обстановка в Эстонии улучшилась по сравнению с осенью, Департамент здоровья из-за высокой неопределенности по поводу нового штамма коронавируса и общей эпидемиологической ситуации не рекомендует смягчать действующие коронавирусные ограничения, пишет rus.err.ee.

"Мы сейчас рекомендуем проявлять осторожность, но с другой стороны мы не прогнозируем, что ситуация скоро ухудшится ", - сказала и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Ближайшие две недели должны показать, стабилизировалась ли заболеваемость или же снова начинает расти.

В последние дни число зараженных и госпитализированных несколько увеличилось, но в последнем случае надо учитывать, что речь идет об очагах инфекции, возникших внутри больниц.

"При такой неопределенности мы не рекомендуем что-либо менять", - добавила Хярма.