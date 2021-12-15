Департамент здоровья не рекомендует смягчать ограничения
Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann
Хотя эпидемиологическая обстановка в Эстонии улучшилась по сравнению с осенью, Департамент здоровья из-за высокой неопределенности по поводу нового штамма коронавируса и общей эпидемиологической ситуации не рекомендует смягчать действующие коронавирусные ограничения, пишет rus.err.ee.
"Мы сейчас рекомендуем проявлять осторожность, но с другой стороны мы не прогнозируем, что ситуация скоро ухудшится ", - сказала и.о. гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.
Ближайшие две недели должны показать, стабилизировалась ли заболеваемость или же снова начинает расти.
В последние дни число зараженных и госпитализированных несколько увеличилось, но в последнем случае надо учитывать, что речь идет об очагах инфекции, возникших внутри больниц.
"При такой неопределенности мы не рекомендуем что-либо менять", - добавила Хярма.
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