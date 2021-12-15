  • Поделиться:

    Правительство обсудит снижение сетевой платы за газ

    Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann

    По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, правительство обсудит снижение сетевой платы в размере 50% в качестве меры по смягчению стремительного роста цен на электроэнергию.

    Читайте также
    15 декабря 2021
    Андрей Белый: быстрого решения энергетического кризиса нет
    Правительство примет решение в четверг. Министр отмечает, что сетевую плату за газ, так же, как и за электричество, уменьшили бы очень быстро, что отразилось бы в счетах потребителей уже в счете за следующий месяц, пишет rus.err.ee.
    Кроме того, по словам Пентус-Розиманнус, в четверг будут обсуждать выплату компенсации за повышение цен на электроэнергию, о которой раньше говорили только в отношении малообеспеченных людей, также для тех, чей доход ниже медианной заработной платы за прошлый год, то есть ниже 1052 евро.
    В конце октября правительство утвердило разработанные в связи с повышением цен на электроэнергию принципы поддержки, которые позволят компенсировать всем потребителям 50% сетевой платы за электроэнергию, потребленную с октября по март.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

ТОП дивидендов: кто снял самые крупные суммы из своих компаний
Eesti Ekspress: одна из самых успешных ИТ-компаний Эстонии занимается порнобизнесом
Правительство обсудит снижение сетевой платы за газ
Инвестор
Swedbank аннулировал заявки на подписку на акции OA Coffee
Swedbank решил условно отменить все поданные банку заказы на подписку на акции OA Coffee. «Принимая это решение, мы исходили из предполагаемой заинтересованности среднего инвестора в том, чтобы не приобретать не торгуемые публично ценные бумаги», - поясняют в пресс-службе Swedbank.
Swedbank решил условно отменить все поданные банку заказы на подписку на акции OA Coffee. «Принимая это решение, мы исходили из предполагаемой заинтересованности среднего инвестора в том, чтобы не приобретать не торгуемые публично ценные бумаги», - поясняют в пресс-службе Swedbank.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Дебаты по поводу выборов президента: реформисты и центристы – больше не союзники
Дебаты по поводу прямых выборов президента, вероятно, в очередной раз улягутся до следующего раза, оставив все, как есть. Однако они опять стали демонстрацией разногласий в правящей коалиции, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Дебаты по поводу прямых выборов президента, вероятно, в очередной раз улягутся до следующего раза, оставив все, как есть. Однако они опять стали демонстрацией разногласий в правящей коалиции, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Девелоперы солнечных электростанций: подключение к сети Elektrilevi может занять годы
Работу компании Elektrilevi, которая входит в состав госконцерна Eesti Energia и управляет распределительной сетью, специалисты и клиенты оценивают как из рук вон плохую: для подключения к сети Elektrilevi порой может потребоваться до трех лет.
Работу компании Elektrilevi, которая входит в состав госконцерна Eesti Energia и управляет распределительной сетью, специалисты и клиенты оценивают как из рук вон плохую: для подключения к сети Elektrilevi порой может потребоваться до трех лет.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: Илон сказал - Маск сделал
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение