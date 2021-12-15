Правительство обсудит снижение сетевой платы за газ
Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.Фото: Liis Treimann
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, правительство обсудит снижение сетевой платы в размере 50% в качестве меры по смягчению стремительного роста цен на электроэнергию.
Правительство примет решение в четверг. Министр отмечает, что сетевую плату за газ, так же, как и за электричество, уменьшили бы очень быстро, что отразилось бы в счетах потребителей уже в счете за следующий месяц, пишет rus.err.ee.
Кроме того, по словам Пентус-Розиманнус, в четверг будут обсуждать выплату компенсации за повышение цен на электроэнергию, о которой раньше говорили только в отношении малообеспеченных людей, также для тех, чей доход ниже медианной заработной платы за прошлый год, то есть ниже 1052 евро.
В конце октября правительство утвердило разработанные в связи с повышением цен на электроэнергию принципы поддержки, которые позволят компенсировать всем потребителям 50% сетевой платы за электроэнергию, потребленную с октября по март.
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