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15 декабря 2021 в 14:37 Поделиться:









Правительство обсудит снижение сетевой платы за газ

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Фото: Liis Treimann

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, правительство обсудит снижение сетевой платы в размере 50% в качестве меры по смягчению стремительного роста цен на электроэнергию.

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Правительство примет решение в четверг. Министр отмечает, что сетевую плату за газ, так же, как и за электричество, уменьшили бы очень быстро, что отразилось бы в счетах потребителей уже в счете за следующий месяц, пишет rus.err.ee.

Кроме того, по словам Пентус-Розиманнус, в четверг будут обсуждать выплату компенсации за повышение цен на электроэнергию, о которой раньше говорили только в отношении малообеспеченных людей, также для тех, чей доход ниже медианной заработной платы за прошлый год, то есть ниже 1052 евро.

В конце октября правительство утвердило разработанные в связи с повышением цен на электроэнергию принципы поддержки, которые позволят компенсировать всем потребителям 50% сетевой платы за электроэнергию, потребленную с октября по март.