Swedbank: быстрый рост цен ухудшил доступность квартир

После спокойного лета активность на столичном рынке квартир снова возросла. Инвестициям в жильё способствовали хорошее финансовое положение домохозяйств и возросшее чувство уверенности относительно покупки или строительства жилья в ближайшей перспективе. Кроме того, часть пенсионных выплат, полученных в сентябре, была использована для покупки недвижимости. Количество сделок в октябре и ноябре превысило максимумы этой весны. Последний раз мы наблюдали такое большое количество сделок весной 2007 года, пишет экономист Swedbank Марианна Рыбинская.
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