Глава Selver: Lidl переманит клиентов, которых интересует не эстонский продукт, а цена за килограмм
Глава Selver Кристи Ломп.Фото: Liis Treimann
Глава Selver Кристи Ломп считает, что Lidl не сможет переманить ни сотрудников, ни клиентов компании, пишет Ärileht.
В следующем году Selver открывает новые магазины в Курна, Табасалу и Ласнамяэ. По словам главы компании Кристи Ломп, это не имеет никакого отношения к выходу Lidl на эстонский рынок: «Перед открытием магазина необходимо до пяти лет подготовительных работ. Редко случается так, что сегодня мы что-то решаем, а через два года открываем новый магазин».
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