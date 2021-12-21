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dv.ee

21 декабря 2021 в 8:22 Поделиться:









Таллинн повысит зарплату водителям общественного транспорта

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

В числе приоритетов сферы столичного транспорта в следующем году - повышение заработной платы водителей общественного транспорта, вывод на линию 150 новых газовых автобусов и закупка восьми новых трамваев, а также подготовка к модернизации сети маршрутов общественного транспорта, сообщает столичная пресс-служба.

«Чтобы сделать городской общественный транспорт более экологичным и удобным, в следующем году мы выведем на линию 150 новых газовых автобусов, а в первом квартале 2022 года планируется заключить договор на покупку восьми новых трамваев, - сказал вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. – Мы выделим 20 млн евро на дополнительное финансирование предприятия Tallinna Linnatransport, что, в числе прочего, позволит повысить зарплаты водителям общественного транспорта и увеличить объемы маршрутных перевозок на 5 процентов».